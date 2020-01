Baratto del libro, appuntamento alla Fabbrica. E Raffaella Ferrari presenta "Racconti gialli"

Sarzana - Val di Magra - Al Centro Commerciale La Fabbrica venerdì 10, dalle 15 alle 20 torna, dopo la pausa di agosto, il Baratto del libro per bambini, ragazzi ed adulti, promosso dall’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano ed in collaborazione con La Fabbrica e “Conad Superstore”. Il primo baratto dell’anno vedrà in

contemporanea, dalle 15 alle 16 il primo degli “Assaggi di lettura”, per tutto il 2020 dedicati ai libri per ragazzi, nell’occasione si parlerà di "Racconti gialli" di Raffaella Ferrari, che parteciperà all’incontro curato dal Circolo dei Lettori ad Alta Voce della Spezia. Come da tradizione, sarà possibile degustare la merenda tradizionale presentata dalla Proloco arcolana.