Baratto dei libri, numeri record alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Grande risultato di presenze per il baratto dei libri lo scorso 6 settembre al Centro Commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 si sono alternate tantissime persone affezionati e nuovi amatori per barattare e condividere libri, letture, interessi e passioni. Importanti i numeri: sono stati consegnati 2174 nuovi libri e ne sono stati ritirati 1586.



"Possiamo dire che il Baratto del libro per bambini, ragazzi ed adulti, promosso dall’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano ed in collaborazione con La Fabbrica e Conad Superstore si conferma un grande successo - commenta il direttore de La Fabbrica Federico Lensi - tanto che ad ogni appuntamento ha spinto il Centro Commerciale e gli altri Enti organizzatori ad offrire alle centinaia di appassionati dei libri di carta, nuove occasioni di approfondimento ed incontri con gli autori. Il tutto è stato preceduto, come da tradizione, alle 17.00 circa dalla tradizionale merenda rustica a km zero gestita dalla Pro loco Arcolana".

Prossimo appuntamento venerdì 11 Ottobre sempre dalle ore 15.

Tutte le info sul sito web e le pagine social de La Fabbrica.