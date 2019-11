Bando inclusione sociale, il Comune cerca venti disoccupati

Sarzana - Val di Magra - C'è tempo fino alle dodici del prossimo 7 dicembre per partecipare al bando del Comune di Sarzana rivolto ai disoccupati da più di dodici mesi che potranno essere impiegati, per un anno in attività di pubblica utilità. Un percorso di inclusione sociale sul quale l'amministrazione investirà circa 108mila euro a disposizione di dodici persone nel progetto di decoro urbano, sfalcio erba e decoro dell'arenile di Marinella, mentre altre otto saranno impiegate per progetti a supporto dei servizi comunali, degli istituti scolastici e delle associazioni di volontariato.



I soggetti scelti saranno impiegati per un massimo di 20 ore settimanali dopo aver frequentato un corso base di sicurezza negli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda la partecipazione al bando i requisiti sono: maggiore età, residenza nel Comune di Sarzana da almeno sei mesi al momento della pubblicazione del bando, possesso (per i non appartenenti alla UE) del regolare permesso di soggiorno, ISEE in corso di validità pari o inferiore a 7.500 euro, disoccupazione da più di dodici mesi continuativi con iscrizione al centro per l'impiego, non essere proprietari di immobili in Italia o all'estero ed essere idonei per il paese ospitante.

La graduatoria finale sarà elaborata dai Servizi Sociali in base al punteggio accumulato in base a Isee e nucleo familiare.

La domanda può essere reperita presso l'Urp del Comune oppure sul sito e potrà essere riconsegnata dal lunedì al sabato a Palazzo Roderio.