Bando affitto, utenze e spese odontoiatriche le domande da lunedì 15 giugno

ecco come fare

Sarzana - Val di Magra - Da oggi, venerdì 12 giugno, è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Sarzana (www.comunesarzana.gov.it) nella sezione politiche sociali-welfare il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno del pagamento delle spese abitative (affitto- mutuo) spese per utenze e spese odontoiatriche a cui l’amministrazione comunale ha destinato complessivamente un importo pari a 71mila euro. La domanda per richiedere il contributo deve essere redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito comunale oppure potrà essere ritirata a partire da lunedì 15 giugno presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ovvero presso la portineria del Palazzo comunale. Le domande dovranno essere presentate eslucivamente entro le 12 del giorno 17 luglio, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.sarzana@postecert.it