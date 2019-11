Balneatori al sindaco: "Ci discrimina. Se è garante di tutti batta un colpo"

Sarzana - Val di Magra - "Ci sorprendono, ci stupiscono e ci rammaricano le parole rilasciate alla stampa dal sindaco De Ranieri nei giorni scorsi. Non riusciamo a comprendere le ragioni che inducono il primo cittadino di Ameglia a rivolgere accuse tanto pesanti e giudizi così negativi ed ingiuriosi nei confronti di operatori commerciali inseriti nel territorio del suo comune da decenni". Siamo il terra amegliese e no, queste parole, come facile intuire, non fanno parte della consueta diatriba che si svolge tra inquilini del consiglio comunale. Si tratta infatti di una nota diffusa dal Bagno Tropicana e dal Bagno Marina, storiche attività balneari di Fiumaretta. "La stizzita replica del sindaco alla notifica del ricorso da parte nostra - scrivono ancora i titolari Dini Rolla (Marina) e Alessandro e Giorgio Ravecca (Tropicana) -giunge con un sapore di vera discriminazione nei confronti di chi ha invece sempre auspicato la possibilità di operare interventi e investimenti che migliorassero l’assetto del litorale e l’offerta di servizi balneari".



Per le due attività "il sindaco deve sapere che ben avremmo voluto acquistare i terreni retrostanti le spiagge da noi gestite in concessione ed abbiamo in tal senso avviato trattative con la proprietà ma purtroppo senza riuscirvi. Sarebbe stato naturale che adeguate porzioni di tale aree fossero vendute agli attuali operatori. Purtroppo così non è andato ed allora significa che nel piano c’è qualcosa che non funziona se mette a repentaglio la sopravvivenza delle nostre attività creando valore a favore dell’area di un privato. Del resto se la nuova proprietà ci vendesse le aree necessarie noi procederemo senza indugio agli investimenti necessari. Sono infatti almeno trent’anni che aspettiamo l’occasione di una pianificazione che ci permetta di fare seri investimenti di miglioramento sulle nostre strutture senza tuttavia avere risposte dalla politica, sia di sinistra sia di destra. E’ quindi veramente ingiusto e destituito di fondamento relegarci nel ruolo di operatori senza scrupoli, dediti soltanto ad incassare senza voler investire alcunchè. E’ esattamente il contrario e ben avremmo voluto farlo e ancora vorremo muoverci in tal senso".



"Quello che non possiamo accettare - proseguono Rolla e i Ravecca - è che le scelte pianificatorie del Comune determinino la fine delle nostre attività e in questo senso suona veramente male che il sindaco affermi che per la prossima stagione non ci verrà concessa l’autorizzazione alle opere stagionali che per noi sono indispensabili. Del resto non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno tanto meno rispetto a coloro che intendono investire idee e capitali per migliorare l’offerta turistica dell’intero comprensorio. Con queste realtà, siano i nuovi proprietari delle aree di retrospiaggia siano quanti altri intendono procedere in tal senso, intendiamo dialogare e collaborare. Ciò è nostro interesse di imprenditori. Quello che non possiamo invece accogliere o subire passivamente è di essere messi alle corde subendo scelte normative introdotte dal Comune che ci costringano a veder morire il frutto del nostro impegno di decenni e la professionalità acquisita. E’ per questo che abbiamo ritenuto legittimamente di sottoporre le nostre difese al Tar della Liguria, con ciò esercitando un diritto costituzionalmente garantito. Il sindaco sapeva e sa che non intendiamo tirarci indietro nel migliorare il territorio e la qualità dei nostri servizi ed in tal senso ci aveva rassicurato in merito alla tutela delle nostre posizioni".



"Purtroppo - concludono - con il passare del tempo abbiamo dovuto riscontrare atti e comportamenti del tutto contrastanti e contraddittori rispetto a questa intenzione. Se il sindaco si sente veramente garante di tutti batta un colpo e dimostri che ha a cuore la sorte di operatori che fino ad oggi hanno permesso di salvare quel minimo di capacità ricettiva che si poteva compiere sul nostro litorale altrimenti dica chiaramente che le frasi consegnate ai giornali ai nostri danni sono il suo vero pensiero ed in questo caso prenderemo atto che non tutti i cittadini sono uguali. Tanto dovevamo".