Bagno Sauro fuori dal piano spiagge, titolari: "E' uno scherzo? Non si può cancellare così"

Sarzana - Val di Magra - “A maggio ti aspettiamo, stessa spiaggia stesso mare”. Non è troppo in anticipo sulla stagione ma anzi attualissimo il post pubblicato su Facebook dai titolari del Bagno Sauro di Marinella, stabilimento citato più volte nel corso dell'ultimo consiglio comunale (QUI) di Sarzana nel quale sono state approvate le prescrizioni della Regione Liguria al piano spiagge di che comprende anche il “taglio” di uno stabilimento.



“Abbiamo appreso – si legge – che a seguito del nuovo piano del litorale il Bagno Sauro verrà cancellato. Noi pensiamo che sia uno scherzo – scrivono i titolari - che non si possa cancellare una attività commerciale perfettamente in regola anticipando la notizia sui quotidiani. Comunque ti aspettiamo a maggio nella nostra spiaggia e nel nostro ristorante, con i nostri spaghetti allo scoglio e tutte le nostre prelibatezze. A presto”.



Prevedibilmente profetico si è quindi rivelato l'intervento del capogruppo di Sarzana per Sarzana Paolo Mione che nella seduta di mercoledì sera aveva osservato: “Presentando il piano l'architetto ci ha spiegato che una delle spiagge, individuata nel Bagno Sauro, dovrà sparire. Qual è il criterio per il quale dobbiamo castigarlo?. E' illogico ed è un modo per affossare il piano perché non credo che il gestore se lo farà scippare senza dire niente, si chiederà legittimamente “Perché io e non altri?” e magari farà un ricorso al Tar. Questo è un punto forte – aveva concluso Mione – perché c'è il rischio che il Piano impatti per anni nei ricorsi al Tar”.

Intanto i clienti più affezionati della spiaggia hanno lanciato l'hashtag #ilbagnosaurononsitocca.