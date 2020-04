Avis, alpini, cacciatori e tanti cittadini aprono il portafoglio per i santostefanesi in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano ha di recente attivato presso la tesoreria un conto corrente (disponibile sul sito istituzionale dell'ente) appositamente dedicato a raccogliere donazioni da rivolgersi a misure di solidarietà alimentare, riservate ai cittadini più esposti alla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso. Le donazioni andranno a implementare il fondo dedicato ai uoni alimentari o comunque a coprire le necessità legate all'emergenza sanitaria Covid-19.



"Santo Stefano ringrazia di cuore tutte le associazioni e le persone che stanno

silenziosamente continuando a donare, con effetti a beneficio di tutta la collettività. Non parliamo di colossi o di multinazionali ma di semplici cittadini e piccole associazioni del territorio che stanno dando esempio di grande generosità", questo il messaggio lanciato da Jacopo Alberghi, assessore comunale alla Protezione civile.



Un sentito grazie alle seguenti Associazioni che ad oggi hanno partecipato:



- Avis Comunale di Santo Stefano di Magra e suo Consiglio Direttivo, 5mila euro;

- Gruppo Alpini di Santo Stefano di Magra, mille euro;

- Sezioni santostefanesi di Federcaccia e Italcaccia, 500 euro donati a favore della Pubblica Assistenza Croce Bianca S. Stefano Di Magra, impegnata in prima fila nel fronteggiare l'emergenza sanitaria.



"Chi ha donato lo ha fatto in silenzio ma chi ha ricevuto è giusto ringrazi e noi ci teniamo proprio a farlo, perché siamo orgogliosi della generosità dei santostefanesi", aggiunge l'assessore, che conclude: "L'utilizzo delle donazioni all’apposito conto corrente comunale sarà sempre regolarmente rendicontato da parte degli uffici".