Aule glaciali, i liceali sarzanesi non entrano

Sopralluogo dei tecnici della Provincia alle dieci.

Sarzana - Val di Magra - Studenti fuori dai cancelli del Liceo Parentucelli Arzelà di Sarzana nella mattinata di stamani. Un mancato ingresso per protestare contro il clima rigido che attanaglia decine di classi dell'istituto. "Abbiamo denunciato i problemi all'impianto di riscaldamento e ai termosifoni già prima delle vacanze di Natale, ora al rientro non è cambiato niente", segnala Jacopo Stano, uno dei rappresentanti degli studenti. Alle 10 è atteso l'arrivo dei tecnici della Provincia, che è responsabile dell'immobile, per un sopralluogo assieme a rappresentanti degli studenti e dirigenza scolastica finalizzato a verificare la situazione e immaginare dei correttivi a breve termine. Già ieri c'è stato un primo intervento che ha parzialmente migliorato la situazione. La mediazione dei rappresentanti stessi e del vice preside Massimo Caleo - condotta anche in virtù della notizia del pronto interessamento dell'ente provinciale - ha spinto diversi gruppi di studenti a entrare, ma alle 8.40 almeno centocinquanta tra ragazzi e ragazze è ancora fuori, in Piazza Richetti, mentre altri si sono allontanati sia dalla mobilitazione, sia dalla scuola.