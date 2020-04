Auguri dell'assessore Lombardi a docenti e alunni dell'Isa 11 di Vezzano Ligure

Sarzana - Val di Magra - In occasione della Pasqua, vorrei rivolgere i miei auguri, uniti a quelli del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, a tutte le componenti della scuola.

Ringraziamo i docenti, ai quali esprimiamo tutta la nostra riconoscenza, per la disponibilità, la vicinanza, la sensibilità che stanno dimostrando nei confronti dei nostri ragazzi. In questi giorni alcune maestre delle nostre scuole primarie hanno continuato a tramandare la tradizione pasquale vezzanese, realizzando tramite video-lezione i “cavagnoi”.

Ringraziamo i genitori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo gli sforzi del mondo scolastico.

A tutti i bambini e ai ragazzi va il nostro più caro augurio e l’incoraggiamento per affrontare con impegno e serenità quest’ultima fase dell’anno scolastico.

Invitiamo tutta la comunità a proseguire con questo spirito e dedizione. Soprattutto in questo periodo di profonda incertezza, i ragazzi hanno bisogno di esempi positivi e di punti di riferimento e noi tutti possiamo esserlo.



A tutti l’augurio di una serena Pasqua



L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Vezzano Ligure

Nadia Lombardi