Attività fisica entro 500 metri da casa e pausa pranzo sul posto di lavoro

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri ha emesso l'ordinanza numero 7 del 13 marzo 2020 che dispone, oltre al rispetto di quanto già indicato dall'ultimo decreto presidenziale:

1. la chiusura di tutti i parchi comunali e l'interdizione dei giochi pubblici per l'infanzia.

2. Il divieto per chiunque di allontanarsi oltre 500 metri dalla propria abitazione per svolgere attività motoria.

3. Il divieto per i lavoratori di allontanarsi dal luogo di lavoro per la pausa pranzo; è concesso comunque il rientro a casa.

"Si confermano le altre deroghe alla circolazione previste dal dpcm 11 marzo 2020. Restate a casa! Preservate la vostra salute", spiega il sindaco.