Associazione Vittoria raccoglie generi alimentari per le donne vittime di violenza

Sarzana - Val di Magra - L'associazione Vittoria organizza una raccolta di generi alimentari e igienici di prima necessità per sostenere le donne con i loro figli che hanno dovuto allontanarsi dalla propria casa e stanno intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza. "Attualmente - dichiara la presidente Nea Delucchi - abbiamo bisogno di beni alimentari durevoli (quali pasta, riso, tonno, olio, fagioli, salsa, latte, biscotti) e prodotti per l'infanzia per bambini da 1 a 3 anni (quali ad esempio pannolini o omogenizzati)". La raccolta sarà effettuata nel locale messo a disposizione presso l'ex tribunale di Sarzana in Piazza Ricchetti nei seguenti giorni:



mercoledi 7 ottobre dalle 15 alle 19

giovedi 8 ottobre dalle 12 alle 14

venerdi 9 ottobre dalle 15 slle 19

sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12



Maggiori informazioni o accordi per consegne con altre modalità al numero 334 3793354 , oppure via mail associazionevittoria@gmail.com

O sui canali social (facebook, Istagram)