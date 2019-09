Arrivano i fondi per il ripristino della frana di Fosdinovo

Sarzana - Val di Magra - È stato approvato dalla Giunta regionale della Toscana il finanziamento di 134mila euro per il ripristino dei movimenti franosi su strada comunale via Fravizzola, nel comune di Fosidnovo (Ms). L'intervento servirà a mitigare il rischio idrogeologico che impatta sulla viabilità.



Le risorse sono state reperite e inserite nel già approvato Documento operativo 2019, lo strumento di programmazione annuale degli interventi, per venire incontro a un'urgenza pervenuta dal territorio.



"Continua l'impegno della Regione Toscana – ha detto l'assessore Federica Fratoni - per la difesa del suolo. Con questa delibera abbiamo aggiornato e ottimizzato le risorse per una serie di interventi che vengono incontro alle esigenze del territorio per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico".