Arrivano 278mila euro per gli argini del Vara a Vezzano Ligure

L'assessore Giampedrone: "Adegureemo 700 metri sul fiume”.

Sarzana - Val di Magra - È stato approvato oggi dalla Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, il finanziamento di 278mila euro per gli interventi sugli argini del Vara nel comune di Vezzano Ligure.



“Con queste risorse, di provenienza regionale, andremo a finanziare l’adeguamento di circa 700 metri di argine sul Vara”, ha commentato Giampedrone. “Questo tratto, in sponda destra, era già protetto da opere di difesa che si sono però rivelate inadeguate quando durante le piene dell’ottobre 2011 il livello delle acque aveva dimostrato di poter essere ben superiore”.



La porzione di argine interessata è quella dal ponte di Ceparana lungo la S.S. 330, a monte, fino al Canale Bottagna, a valle, per una lunghezza complessiva di 707 m. A seguito del passaggio di competenze tar Provincie e Regione (LR 15/2015), la competenza nel tratto è della Regione che gestirà quindi direttamente le procedure di appalto dei lavori. Il progetto esecutivo è già stato approvato e quindi si prevede l’immediato avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, che dovrebbero iniziare nella primavera 2019 per concludersi entro lo stesso anno.