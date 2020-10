Arriva la 1000Miglia, accesso limitato in due strade di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina l'ordinanza relativa alla disciplina degli accessi alle aree interessate domani al transito della 1000 Miglia. Il documento ordina “la chiusura al pubblico dalle 17 alle 21 di via della Pace e via Dante Alighieri con la sola eccezione degli accessi alle abitazioni, dei fruitori delle attività commerciali aventi sede nelle vie suddette e di altri accessi motivati da ragioni di lavoro e/o necessità”. Il sindaco richiama inoltre la cittadinanza “al rigoroso rispetto del divieto di assembramento” e incarcia il corpo di Polizia Locale, in sinergia con le altre Forze dell'ordine e la Protezione civile, di vigilare sul rispetto dell'ordinanza. Della gara, che non prevede l'adozione di alcun provvedimento di sospensione del traffico, si è parlato anche a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi oggi nel quale “è stata valutata favorevolmente la proposta del Sindaco di Sarzana di limitare l’accesso alle zone interessate al passaggio della Mille Miglia sabato prossimo per prevenire assembramenti. Tale provvedimento è stato condiviso nella sua finalità anche dal Sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, intervenuta per la circostanza”.