Argine del Parmignola, Silvestri: "Priorità assoluta"

Sarzana - Val di Magra - Nel tratto lunense di via Marinella è stata completata ieri la pulizia degli argini con il taglio delle canne e la rimozione dei sedimenti più piccoli. “Continuiamo nella nostra opera di manutenzione del territorio e di decoro urbano – ha sottolineato il sindaco Silvestri - ma con un occhio rivolto anche alla risoluzione dei problemi più importanti e contingenti inerenti il torrente Parmignola”. Sempre nella giornata di ieri infatti si è tenuta la riunione congiunta con il Comune di Luni per concordare le iniziative relative al completamento de nuovo argine. “Arriverà fino al confine con il nostro territorio – ha sottolineato Silvestri – dove abbiamo previsto un’opera di consolidamento degli argini tramite la posa di palancole. Il comune di Sarzana ci ha garantito in tempi rapidi l’assegnazione dell’incarico di progettazione esecutiva dell’ultimo tratto di 87 metri e che arriverebbe al confine con il nostro comune. I tempi di realizzazione non saranno istantanei, ma tutti abbiamo concordato sulla necessità di conferire a questo intervento priorità assoluta ed esercitare congiuntamente un intervento sulla Regione affinché l’opera possa essere finanziata in tempi brevi”.



“Contemporaneamente abbiamo anche ragionato sulla possibilità di porre in essere un dispositivo di monitoraggio intercomunale della situazione anche attraverso la condivisione dei dati dei pluviometri esistenti sul territorio del nostro comune Sia al fine di prevenire fenomeni di potenziale pericolo che al fine di regolamentare la chiusura di via Marinella in caso di allerta. Con un monitoraggio delle precipitazioni potremmo invece cercare di ovviare a questo disagio chiudendo la strada soltanto in caso di reale necessità a fronte di precipitazioni di intensità tale da imporne la chiusura. Continuiamo pertanto la nostra azione a favore del nostro territorio – ha concluso il sindaco di Luni - sia dedicandoci a piccoli interventi quotidiani di manutenzione ma anche attivandoci ed attivando gli altri enti competenti per la risoluzione dei problemi di più ampia portata che coinvolgono più amministrazioni”.