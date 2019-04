Argine completato in tre mesi, Toti: "Grande lavoro di squadra"

Ultimata la realizzazione dei trecento metri che mettono in sicurezza l'area e consentono a Sanlorenzo di ampliare il proprio insediamento produttivo. Giampedrone: "Risultato straordinario".

Sarzana - Val di Magra - A tre mesi esatti dal suo primo “colpo di benna” col quale aveva dato il via ai lavori, oggi il presidente della Regione Giovanni Toti è tornato ad Ameglia per vedere il nuovo argine del “Lotto 4” che mette definitivamente in sicurezza l'area e consente a Sanlorenzo Spa di completare il nuovo insediamento di spazi produttivi che porteranno circa 450 nuovi posti di lavoro.



“E' una grande soddisfazione e faccio i miei complimenti a tutti – ha affermato il governatore – non è scontato in Italia vedere cantieri completati in così breve tempo e una collaborazione così proficua fra pubblico e privato. Questo intervento consentirà a Sanlorenzo, una delle eccellenze produttive di questo territorio e d'Italia, di espandersi come è giusto che sia grazie a straordinaria sinergia fra tutte le parti, un paradigma di buona politica che metterà finalmente in sicurezza anche le abitazioni della zona”.

L'argine, progettato per una portata duecentennale, è lungo circa 300 metri e alto 4,60 ed è stato finanziato con 600mila euro dalla stessa Sanlorenzo – presente oggi con il direttore generale Ferruccio Rossi – che entro la fine dell'anno inaugurerà i due nuovi capannoni. La Regione ha invece contribuito con un milione di euro per il collegamento stradale che porterà all'area D2 e al camping River che, grazie al completamento nei tempi fissati, potrà iniziare la sua stagione senza ritardi.



“Questo è un risultato straordinario – ha sottolineato l'assessore regionale Giampedrone – perché parliamo di un progetto che era fermo dal 2007 e che è stato completato in tre mesi. Da oggi chi è dietro l'argine è finalmente in sicurezza mentre a breve partiremo con il Lotto 1 con l'obiettivo di arrivare entro settembre ad aver messo tutti “dentro” e al sicuro. Siamo soddisfatti – ha aggiunto – perché anche il Camping potrà iniziare la sua attività senza problemi e ritardi”. “Non è stato facile – ha aggiunto l'ingegner Vallarino di Itec Engineering che ha realizzato il progetto – in tempi molto brevi sono stati spostati circa quattordicimila metri cubi di materiale ed è stato realizzato lo 'scatolare' in cemento armato. Entro venerdì Italgas completerà lo spostamento delle tubature mentre le rampe provvisorie consentiranno l'accessibilità sia al camping che all'area industriale”.