Aree verdi di Sarzana in "adozione" a cittadini e associazioni

Sarzana - Val di Magra - Nel bilancio di previsione 2020 illustrato questa mattina in Comune, l'amministrazione sarzanese ha inserito anche un capitolo di 250mila euro per la manutenzione del verde che presto vedrà l'affidamento della gara di gestione ad un nuovo soggetto, dopo i problemi dell'anno scorso.



Sempre in ambito di decoro urbano nei giorni scorsi la giunta Ponzanelli ha approvato le linee di indirizzo per “la salvaguardia ed il miglioramento delle aree verdi pubbliche attraverso forme di cittadinanza attiva”. Questo consentirà a soggetti privati, singoli o costituiti in forma associata, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche, parrocchie, enti religiosi soggetti giuridici ed operatori commerciali o artigianali, di prendere “in adozione” una o più aree versi presenti nel territorio comunale affinché possano essere valorizzate e tenute con cura. Spetterà ora ai dirigenti l'elaborazione di un apposito regolamento per l'adozione di spazi verdi ad uso pubblico e la successiva stipula di apposite “convenzioni di adozione”.



“I soggetti – spiega l'assessore Campi – si impegneranno a mantenere le singole aree con la diligenza “del buon padre di famiglia” e con la ragionevole accuratezza e consapevolezza della natura del bene affidato di proprietà dell'intera comunità, impegnandosi nella realizzazione degli interventi con continuità e prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione”.



(immagine di archivio)