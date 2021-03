Area verde Barontini: installata nuova griglia sull’antico pozzo

Sarzana - Val di Magra - L’antico pozzo sito nell’area verde “Barontini” è in sicurezza. Si è infatti concluso l’intervento di messa in posa di una grata metallica (nella foto) e ora il pozzo è dotato di nuova copertura che va a sostituire la vecchia grata, installata circa trenta anni fa, che presentava alcune criticità e per le quali si è reso necessario un intervento in urgenza.



Come specificato nella determinazione del settore tecnico n.906/2020 “la vecchia griglia metallica di copertura del pozzo era ribassata di circa 1 centimetro rispetto al bordo del parapetto e, nonostante l’aspetto solido, risultava in parte arrugginita e con maglie aventi un profilo sottile, oltre a essere ricoperta di fitta vegetazione che ne impediva la verifica del fissaggio alla muratura”.



L’amministrazione sarzanese “per scongiurare potenziali pericoli alla pubblica e privata incolumità”, ha quindi preferito intervenire autorizzando la sostituzione della vecchia griglia, a garanzia della sicurezza del pozzo che, come noto, si trova in un’area molto frequentata da famiglie e bambini.



I lavori affidati alla ditta CAR.VE.S. S.r.l., specializzata nel settore, si sono conclusi con la messa in posa di una nuova struttura in metallo murata al bordo del parapetto del pozzo e dotata di lucchetto di chiusura di sicurezza.