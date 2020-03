Arcola, vietato ogni luogo pubblico

Sarzana - Val di Magra - Nuova ordinanza firmata dal sindaco dal sindaco di Arcola Monica Paganini che va a integrare le misure di contenimento del contatto da coronavirus. Con questo provvedimento dalle 13 di oggi 21 marzo fino alla mezzanotte del 3 aprile compreso entra in vigore il divieto di permanenza e transito di persone in ogni luogo pubblico del territorio arcolano a eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, compreso il foraggiamento degli animali, comprovate esigenze di salute e di assistenza ai malati e per stretta necessità per l'approvvigionamento di generi alimentari e farmaci. Nell'ordinanza si specifica che un solo componente del nucleo familiare può lasciare la propria abitazione per recarsi presso i negozi di generi alimentari e farmacie, e non più di una volta al giorno. Alle persone sottoposte a limitazioni per sorveglianza attiva e per quarantenni imposte da ASL o agli anziani soli è attivo un numero verde per il servizio di consegna a domicilio (800 593 235, questo il numero verde regionale). La permanenza all'esterno per le necessità fisiologiche degli animali domestici deve avvenire soltanto intorno all'abitazione e sempre rispettando la distanza di almeno un metro da altre persone.