Arcola, via la gru dal cantiere del parcheggio

Sarzana - Val di Magra - Il Comando vigili di Arcola avvisa la cittadinanza che nei giorni da martedi 4 a giovedi 6 giugno sarà interrotto il transito in via Trina (Centro storico di Arcola), in prossimità del cantiere del centro polifunzionale con annesso parcheggio. La chiusura al traffico è necessaria per consentire il posizionamento in sicurezza di idonee attrezzature per lo smontaggio della gru attualmente presente nel cantiere, in previsione della prossima fine delle lavorazioni prevista per la fine del mese di giugno. "Mi sono confrontata con i tecnici e abbiamo vagliato tutte le possibili soluzioni – dichiara Monica Paganini, sindaco neo eletto – ci scusiamo con i cittadini per i disagi che questa chiusura comporterà, ma si tratta di un intervento improrogabile e fondamentale per la prossima conclusione dei lavori. Per raggiungere il centro storico di Arcola è possibile passare dal Termo lungo la S.p. 19 o utilizzare la via Romana. Relativamente a questa strada, in orario di transito dei mezzi del trasporto scolastico sarà garantita la presenza degli agenti di Polizia Municipale che sono incaricati anche di predisporre tutta la segnaletica necessaria. Nei giorni di chiusura i mezzi Atc termineranno le loro corse rispettivamente in piazza della Resistenza al Ponte di Arcola per i mezzi in salita e al bivio per Pietralba per i mezzi in discesa".