Arcola, spostati la sede della Pro loco e l'ufficio del sindaco

Sarzana - Val di Magra - La Pro loco arcolana si sposta, lasciando la sede dei giardini di via Valentini e trasferendosi presso la biblioteca comunale 'Rina Pellegri' in piazza 2 Giugno, dove sarà aperta nelle giornate di martedi, giovedi, venerdi e sabato dalle ore 15 alle ore 17. Lo spostamento fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione, nell’area verde denominata parco del Pozzo, di un unico polo culturale ricreativo comprendente la biblioteca civica, lo spazio consultazione, la sezione ragazzi e la mondoteca bambini, con la finalità di creare uno spazio multidisciplinare e articolato, di pregio naturalistico, con servizio parcheggio, facilmente raggiungibile dagli alunni delle scuole circostanti senza utilizzare la pubblica via. Attualmente nello stabile in precedenza occupato dalla Pro loco, in attesa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione del Castello Obertengo, sono stati trasferiti l’ufficio del sindaco, la sua segreteria e l’ufficio informatica, che rientreranno nella loro sede originaria a chiusura cantiere.