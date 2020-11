Arcola, senso unico alternato notturno per due settimane

Sarzana - Val di Magra - A seguito delle alluvioni che hanno interessato la regione Liguria nel mese di ottobre scorso, si rendono necessari interventi di ripristino e pulizia del piano viabile e delle opere idrauliche. Per consentire gli interventi in piena sicurezza per il personale operante e per la viabilità, Anas provvederà all’ istituzione di alcuni restringimenti della carreggiata con l’istituzione di sensi unici alternati.



Nella provincia della Spezia, specificatamente nel comune di Arcola, si tratta della SS1 dove saranno piazzati due cartelli di senso unico alternato dal km 404,680 al km 404,730 e dal km 405,030 al km 405,080. Il senso unico alternato gestito con impianto semaforico o movieri, sarà attivo dalla notte di lunedì 9 novembre alla mattina di mercoledì 25 novembre, esclusivamente nella fascia oraria 21 - 6 (del giorno successivo). Nelle restanti orari, il cantiere sarà rimosso garantendo il doppio senso di circolazione.