Arcola, sacchetti e contenitori rifiuti a domicilio su prenotazione

Sarzana - Val di Magra - In questo periodo di emergenza sanitaria, per limitare gli spostamenti da casa, come stabilito dalle Autorità nazionali e locali, cambiano le modalità di consegna dei sacchetti e forniture per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani. Lo rendono noto dal Comune di Arcola, dove la consegna delle forniture di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata avverrà a domicilio su prenotazione telefonica allo sportello comunale di Via Valentini, 214 Porta a Porta ACAM — IREN

N° Verde ACAM 800 945 557 Tel. 0187 1740187

Orario di prenotazione dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30

Tutta la documentazione inerente il servizio di raccolta rifiuti è disponibile sul sito: www.comune.arcola.sp.it