Arcola, rinviata la giornata di pulizia in area Parco

Sarzana - Val di Magra - Rinviato causa della permanenza in arancione l’evento di pulizia straordinaria dell’area Parco fluviale di Arcola che avrebbe dovuto svolgersi questo sabato, promosso dal Comune in collaborazione con Iren e associazioni di volontariato. L’assessore all’ambiente Salvatore Romeo annuncia che sabato 27 marzo verranno comunque rimossi tutti gli ingombranti depositati abusivamente in zona parco: "Un ringraziamento ad Iren per la disponibilità e collaborazione. Non appena la Liguria rientrerà in zona gialla verrà comunicata la data per la pulizia straordinaria alla quale potranno partecipare anche i volontari delle associazioni", afferma Romeo.