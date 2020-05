Arcola riapre cimiteri e mercati rionali

Sarzana - Val di Magra - Ad Arcola riaprono cimiteri e mercati rionali ma restano chiuse le aree verdi. Lo annuncia il sindaco Monica Paganini che oggi ha firmato un'ordinanza che include i seguenti provvedimenti: “Riapertura dei cimiteri comunali a partire da martedì 5 maggio 2020, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica con orario 8 – 17. I visitatori dovranno indossare mascherine”.



“Riapertura dei mercati rionali di Arcola (da mercoledì 6 maggio) e Romito (da venerdì 8 maggio) solo ed esclusivamente per i banchi di vendita di generi alimentari. Il Comando di Polizia Locale avrà cura di predisporre un piano di posizionamento dei singoli operatori nell’area mercato tale da garantire la distanza di sicurezza, nonché delimitare percorsi per i clienti. I commercianti dovranno servire un cliente alla volta avendo cura che lo stesso non venga in contatto con la merce esposta. I clienti dovranno indossare le mascherine e mantenere, nel tempo di attesa, il rispetto della distanza interpersonale con gli altri clienti in fila”. Permane invece fino al 10 maggio l'interdiizone all'accesso, alla permanenza e al transito (anche per bisogni fisiologici degli animali) in tutte le aree verdi.