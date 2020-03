Sarzana - Val di Magra - Riunione di giunta in videocollegamento stamani per sindaco e assessori di Arcola che hanno deciso di posticipare al 5 giugno la prima rata della Tari 2020 per tutti gli utenti del Comune. Una scelta adottata per andare incontro ai cittadini che stanno vivendo una situazione molto difficile e in particolare alle attività commerciali e alle aziende del territorio messe a dura prova dagli effetti della pandemia.

“Il Comune potrà andare in affanno – ha osservato il vicesindaco Tinfena – ma in questo momento prima di tutto vengono le esigenze delle persone. È importante essere tutti dalla stessa parte con buon senso, responsabilità e collaborazione. È una sfida da vincere tutti insieme”.