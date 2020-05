Arcola, nuova ordinanza del sindaco su mascherine e Oasi Lipu

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Arcola Monica Paganini ha firmato quest'oggi un'ordinanza contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19 che impone l'uso di mascherina in diversi luoghi cittadini e contiene nuove disposizioni per l'Oasi Lipu.

In tutto il territorio comunale dunque fino a nuova disposizione vige l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per chi circola sui marciapiedi che non consentono il distanziamento di un metro; per chi staziona in prossimità di attività commerciali o in luoghi al chiuso accessibili al pubblico; per chi deve accedere agli uffici comunali; per chi accede a cimiteri e parchi nel caso in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale e infine per chi fa passeggiate in gruppo all'interno del territorio comunale. Resta non obbligatorio l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie per bimbi sotto i 6 anni, in caso di disabilità o patologie non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e se si svolge attività sportiva individuale all'aperto.

In merito all'Oasi Lipu l'ordinanza consente il transito con divieto di permanenza e utilizzo dell'area barbecue e pic-nic. Per tutte le altre aree verdi comunali pubbliche resta l'interdizione temporanea all'accesso, alla permanenza e al transito.

Il sindaco infine dispone l'apertura ma con divieto di utilizzo dei giochi per bambini dell'area verde di fronte alla Mondoteca (Ponte di Arcola), area Walter Tobagi (Romito Magra), via delle Ville (Termo di Arcola); numero 10 via ex Nuova Aurelia Sud.