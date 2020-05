Arcola, niente tassa di suolo pubblico per marzo e aprile

Sarzana - Val di Magra - Approvato il bilancio di previsione del comune di Arcola. Bilancio che può in parte definirsi tecnico, in attesa delle risorse in arrivo ai comuni dal governo per fronteggiare la fase 2 dell'emergenza coronavirus, ma che ha previsto nel frattempo l'esenzione dal pagamento di scuolabus, di mensa e delle rette dell'asilo nido per i mesi di non fruizione del servizio marzo, aprile, maggio e giugno. E ancora, per far fronte alle necessità di ripartenza dall'emergenza sanitaria, rispetto a tante attività commerciali, è stata decisa l'esenzione per le due mensilità di marzo e aprile dalla tassa di suolo pubblico per bar, pasticcerie, ristoranti o pizzerie, mentre per i prossimi mesi estivi sarà possibile per le medesime attività richiedere il raddoppio dell'area di suolo pubblico già occupato senza alcuna maggiorazione, in aree di proprietà comunale situate nelle vicinanze dell'attività.



Il bilancio è però stato anche di prospettiva per la previsione di interventi di messa in sicurezza delle fragilità idrogeologiche ed idrauliche del territorio e di progettualità per una ripartenza post emergenza sanitaria, orientata alla attivazione di sinergie che mettano al centro il potenziale produttivo e il valore storico-culturale, ambientale, monumentale e turistico del comune. Tra le novità sostanziali emerse nel corso della lunga seduta consigliare c'e' quella del prossimo inizio dei lavori di adeguamento sismico alla palestra di Romito. "Un intervento atteso da anni fondamentale per riportare al centro di quel territorio una struttura irrinunciabile per lo sviluppo delle attività sportive indoor per tutte le età, per la scuola, il tempo libero", affermano dall'amministrazione comunale.

Nel piano delle opere pubbliche sono previsti anche interventi strutturali al tetto del castello del centro storico di Arcola e una serie di risorse impiegate nelle progettazioni di opere strategiche come il Rio Maggio, la strada di Vissano e la sistemazione definitiva della strada Cerri Trebiano, per intercettare risorse di finanziamento e risolvere criticità presenti da anni sul territorio arcolano. Altra priorità la sicurezza stradale attraverso investimenti per installazione di autovelox già a partire dall'anno in corso. Nessun aumento dei tributi comunali.



"Una sostanziale novità - si legge nella nota di Palazzo civico - è quella dell'ufficialità dell'avvio dell'offerta formativa del tempo pieno per la scuola primaria di Romito, un risultato importantissimo per consolidare il rapporto della comunità con il suo territorio e radicare le fondamenta su cui si basa lo sviluppo delle nuove generazioni; a questo si aggiunge la previsione della totale esenzione dal pagamento del servizio di scuolabus per le famiglie residenti per i bambini iscritti a qualsiasi plesso dalla prima alla quinta elementare. Importanti novità anche in merito all'illuminazione pubblica con interventi programmati di efficientamento energetico dei punti luce presenti nel territorio comunale, già a partire dal 2020".

L'amministrazione ha specificato che saranno assunte ulteriori misure nel prossimo mese con variazioni di bilancio in seguito alla pubblicazione del decreto del governo per dare ulteriori risposte a cittadini e aziende per affrontare le difficoltà post emergenza coronavirus.