Arcola lancia il bando per le famiglie in difficoltà nel pagare l'affitto per l'emergenza Covid-19

Sarzana - Val di Magra - Arcola è tra i primi Comuni ad essersi attivato per un bando rivolto alle famiglie che si trovano in grosse difficoltà nel poter pagare l'affitto dell'abitazione in cui vivono in questo periodo di crisi post-emergenza.

"Potranno accedere alla richiesta di contributo, massimo 600 euro in base alla quota dei 2 mesi di affitto - spiega il Vicesindaco con delega alle politiche sociali Gianluca Tinfena -, quelle famiglie che dimostreranno di aver avuto un peggioramento della propria condizione di reddito a causa dell'emergenza coronavirus nei mesi di marzo e aprile. Sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei criteri specificati nell'avviso e verranno esaudite le richieste in regola con la documentazione sino a esaurimento della disponibilità del fondo morosità incolpevole. Abbiamo integrato il contributo che ci ha assegnato la Regione con risorse comunali per un totale di 27.308 euro dedicati allo scopo".



Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Arcola e sarà possibile presentare domanda sino al 15 giugno.