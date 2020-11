Arcola, la sindaca ringrazia i 'nonni civici'

Sarzana - Val di Magra - Nell'ambito dell'accordo con Auser, ieri mattina il sindaco di Arcola, Monica Paganini, ha incontrato stamattina i volontari che si sono messi a disposizione per ricoprire il ruolo di nonno civico. "Ho ringraziato questi cittadini per il tempo che hanno scelto di dedicare alla comunità e per la disponibilità ad essere solidali a partire da questa fase difficile - afferma la prima cittadina -. Oltre ad aiutare il nostro comando di Polizia municipale nei momenti di uscita dei bambini dalle nostre scuole, collaboreranno al progetto Arcola bene comune, in supporto all'amministrazione, per la diffusione di buone pratiche di senso civico e cittadinanza attiva.

A presto per la presentazione dei progetti che anche in questo difficile momento emergenziale abbiamo voluto portare avanti per guardare con speranza alla fine della pandemia".