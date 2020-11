Arcola, la cultura non si ferma. Libri da asporto in biblioteca

Sarzana - Val di Magra - In ottemperanza al nuovo Dpcm, da venerdi 6 novembre, la Biblioteca Comunale Rina Pellegri di Piazza 2 Giugno resterà chiusa al pubblico, anche per sala studio e postazione pc.



"Non abbiamo intenzione di fermare la cultura e quindi garantiremo il 'servizio d’asporto' anche per i libri – annuncia l’assessore alla cultura Sara Luciani - il prestito librario sarà possibile con la prenotazione telefonica al numero 0187954100, dal lunedi al sabato (dalle ore 9 alle ore 12) e nei pomeriggi di lunedi e mercoledi dalle ore 15 alle ore 18. La nostra Mondoteca di via Valentini, in quanto luogo destinato ad attività ludiche, ricreative ed educative, continuerà a garantire i laboratori didattici su prenotazione al numero 0187 999426, curati da Artemisia, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Ho convocato il gruppo di lavoro che si occupa della cultura e nella prossima settimana presenteremo un progetto che consentirà di entrare virtualmente nella nostra biblioteca anche se le porte sono chiuse. Noi ci siamo, la cultura non si ferma".