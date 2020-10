Arcola, il sindaco Paganini incontra i cittadini nelle principali frazioni

Sarzana - Val di Magra - "A tu per tu con il sindaco", è partito il calendario di incontri del sindaco con i cittadini nelle principali frazioni del comune, per dare vita ad un rapporto interlocutorio, costante e non episodico e per recepire le sollecitazioni più sentite dalla popolazione. Si potrà parlare con il primo cittadino, previo appuntamento, nelle frazioni di Romito Magra e Termo di Arcola con cadenza quindicinale, nella giornata del mercoledì, orario pomeridiano e settimanalmente nella sede del Castello il martedì pomeriggio.



Chi volesse fissare il proprio appuntamento è pregato telefonare alla responsabile di segreteria Daniela Tresconi al numero 3783049325 dalle 9 alle 12 – dal lunedì al venerdì, comunicando nome cognome e argomento dell’incontro.



Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.