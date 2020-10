Arcola, il Comune autorizza l'accensione degli impianti di riscaldamento

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Arcola Monica Paganini ha firmato l'ordinanza per l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento degli edifici per 6 ore giornaliere con decorrenza immediata e fino al 31 ottobre.



Accensione anticipata anche negli uffici comunali e nelle scuole:



- scuole comunali e asilo nido: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12.30 (in caso di orario unico delle lezioni) e dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 14 in caso di orario con rientro pomeridiano; uffici comunali: dalle 7 alle 11 (dal lunedì al sabato); biblioteca comunale: dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 8 alle 11; mondoteca comunale: dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 8 alle 11.