Arcola, grande festa all'Oasi Lipu di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Festa delle Oasi Lipu Arcola il 5 maggio a partire dalle 9.30 in caso di allerta meteo o maltempo rimandato a domenica 12 maggio.



Programma



Dalle ore 9.30 – Accoglienza dei visitatori presso il Centro Visite e iscrizione alle attività

ore 10.00 – “Penne, piume e altre tracce: che uccello è?” - Visita guidata lungo i sentieri dell’Oasi alla scoperta dell’avifauna presente nei diversi ambienti;

Al termine della visita avverrà la liberazione di un rapace soccorso presso il Centro di recupero CRUMA di Livorno.

ore 12.30 – Pranzo libero con possibilità di utilizzo dell’area pic-nic

ore 15.00 – Laboratorio manuale per bambini (adatto dai 5 anni in poi): “Uccelli di carta”: impariamo a riconoscere e creare alcune sagome di uccelli e …giochiamo!

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Visite “D. Barcellone” dell’Oasi LIPU Arcola loc. San Genesio di Arcola (SP), Area Attrezzata del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra.

L’evento è a offerta libera. Per il laboratorio è richiesta la prenotazione.

Per info e prenotazioni: tel. 349 095 6080, email oasi.arcola@lipu.it;