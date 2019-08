Arcola entra nell'anagrafe nazionale della popolazione

Sarzana - Val di Magra - Da luglio Arcola è entrata nell’Anpr (anagrafe nazionale della popolazione residente), un’anagrafe unica per tutta l’Italia, che viaggia su binari digitali e non in faldoni cartacei. Negli ultimi mesi i dipendenti dell’ufficio anagrafe, coordinati dalla responsabile dottoressa Emilia Petacco, si sono prodigati per eliminare tutte le anomalie e allineare le schede individuali dei residenti. "Arcola è il quarto comune della provincia ad essere entrato definitivamente in Anpr – dichiara con soddisfazione il sindaco Monica Paganini - dopo i comuni di Borghetto, Luni e il comune capoluogo, a livello nazionale è tra i primi 2500. L’ingresso nel sistema nazionale rappresenta un punto di partenza essenziale per accedere a tutte le successive innovazioni che consentiranno finalmente alle pubbliche amministrazioni di dialogare in maniera efficiente. Gli arcolani hanno vantaggi già nell’immediato, per citare alcuni esempi: richiedere certificati anagrafici da qualsiasi comune già inserito nell’anagrafe nazionale, ottenere un cambio di residenza immediato, in un clic, anche da un comune a un altro e godere di una procedura facilitata per ottenere la carta d’identità elettronica. Infine, grazie all’interazione con altre pubbliche amministrazioni, dopo un cambio di residenza la motorizzazione potrà spedire automaticamente l’adesivo con il nuovo indirizzo da applicare sul libretto di circolazione o ancora l’agenzia delle entrate, che potrà gestire autonomamente l’invio del codice fiscale ai nuovi nati".