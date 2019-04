Arcola è cardio protetta, due nuove colonnine con Dae

Sarzana - Val di Magra - La Pubblica assistenza "Croce Verde Arcola" inaugura altre due colonnine con Defibrillatore automatico esterno all'interno del proprio territorio comunale. La giornata di festa è nelle vicinanze della scuola dell'infanzia Villemonti a Monti di Arcola, sede della prima postazione Dae, per poi proseguire nei pressi della Scuola primaria di Baccano "Brigate Partigiane Muccini", sede della seconda postazione Dae.

L'acquisto di questi nuovi defibrillatori è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con l'associazione tive 6, al Comune di Arcola, all' Avis/Aido Arcola, alla Banca Fideuram di Sarzana e ad offerte fatte da privati cittadini.

Il progetto "Arcola Cardio-protetta" è un'idea della nostra Croce verde nato negli anni scorsi.- ci fa sapere Ercolini Roberto, presidente dell'associazione - abbiamo iniziato installando un defibrillatore alle scuole medie di Ressora, fra pochi giorni ne installeremo due alle scuole di Monti e di Baccano e siamo pronti per installarne un quarto vicino alle scuole primarie di Ressora.

Stiamo privilegiando il fatto di installare i defibrillatori vicino alle scuole perché ci sembra giusto, in primis, proteggere i nostri ragazzi, ma abbiamo avuto cura di far si che fossero comunque raggiungibili anche da terzi che eventualmente ne avessero bisogno. Ricordo che, all'apertura della teca (climatizzata per assicurare il buon funzionamento del Dae nel tempo), un combinatore telefonico fà immediatamente partire la chiamata al 112 e alla nostra sede,così si potrà intervenire con la massima tempestività, e noi sappiamo che la tempestività è essenziale in questi casi.

Tutti noi riteniamo importantissimo preparare la popolazione per l'uso del defibrillatore quindi a tale scopo stiamo allestendo corsi specifici che si svolgeranno presso la sala polivalente del Comune di Arcola nell'arco di due serate.

Questi corsi saranno totalmente gratuiti e coloro i quali fossero interessati potranno tenersi informati su tutte le novità a riguardo seguendo la nostre pagine social, Facebook e Instagram. -

Ricordiamo che la Croce Verde è lieta di invitare tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alla festa di inaugurazione che sarà allietata da un rinfresco finale e ricorda a tutti coloro che vogliono donare un pò del loro tempo agli altri che possono recarsi presso la sede di Piazza 2 Giugno ad Arcola per tutte le informazioni necessarie.