Arcola e Santo Stefano, le sindache fanno richiesta per la spesa oltre confine

Sarzana - Val di Magra - "Oggi ho scritto a sua eccellenza il Prefetto per richiedere la deroga per i cittadini del comune di Arcola alle restrizioni imposte dal divieto di spostamento tra comuni, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità, in caso di approvvigionamento alimentare". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Arcola, Monica Paganini. "Il nostro territorio comunale - spiega Paganini -, esteso per 16 Km quadrati, con 14 frazioni e circa 11.000 abitanti, ha solo un supermercato di piccola dimensione, 3 negozi alimentari e 1 bottega. Rischiamo il congestionamento. I Comuni di Vezzano Ligure, Sarzana, La Spezia e quello di Santo Stefano di Magra, a noi confinanti, garantiscono infatti una gran parte degli approvvigionamenti dei comuni come Arcola, grazie a 2 ipermercati e molti supermercati di medie dimensioni. Ricordo che per l'acquisto di prodotti non presenti nel proprio Comune, è già possibile spostarsi". Medesima richiesta è stata formulata al prefetto dalla sindaca di Santo Stefano Paola Sisti.