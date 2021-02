Arcola, domani ultimo giorno di lavori per il potenziamento della rete elettrica

Sarzana - Val di Magra - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, terminerà domani, venerdì 26 febbraio, i lavori di potenziamento rete volti alla sostituzione di una linea a Bassa Tensione nel centro storico del comune di Arcola. Negli scorsi giorni i tecnici dell’Azienda hanno provveduto alla predisposizione dei nuovi conduttori e di tutte le opere propedeutiche al fine di limitare l’interruzione del servizio, previsto dalle ore 09:00 alle 14:00. Le vie interessate saranno: via Garibaldi 2, 6, 10, 14, da 18 a 20, 26, da 30 a 32, da 38 a 42, da 50 a 52, da 58 a 64, da 68 a 701, 7, 13, da 17 a 21, 25, 29, da 39 a 45, 49; via Luschiato da 2 a 6, 16, 24, da 28 a 30, da 38 a 40, 44, da 44b a 46, 46d, 52, 3, 21, da 27 a 29, 35, 39, n1, sn, sn6, cant, sn5; via Gordesco da 1 a 3, 7, da 19 a 25, da 31 a 45, 59, da 63 a 65, da 6 a 14, da 28 a 30, da 36 a 38; via Valentini 53, 57, 65, da 71 a 73, da 77 a 83, sn, sn3, 8, 164; via Monte da 1 a 9a, 21, da 21p a 23, 23bis, 27, da 27v a 31, sn13, sn, sn4, cant, sn1, sn10, sn2, sn5, sn7, sn8, da 4 a 4a, da 18 a 28a; via Trina sn, cant, sn1, 3, 11, 15, da 38 a 40; via Colombiera sn3, sn2, sn5, da 14 a 20; via Tancredi Bastre sn, sn1, 37; pza Picedi 1, da 5 a 9; via Franciosi 58a.



L’iniziativa permetterà di migliorare la qualità del servizio in un tratto di rete che ultimamente è stata soggetta a guasti di natura accidentale. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.