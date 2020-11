Arcola, attivo il numero verde per il maggiordomo di quartiere e la conesegna di spesa e farmaci

Sarzana - Val di Magra - Nel Comune di Arcola è stato attivato il numero verde comunale per i servizi di consegna farmaci, spesa a domicilio e maggiordomo di quartiere per le persone a maggior rischio contagio e prive di ausilio in considerazione dello stato di emergenza sanitaria. Il numero da chiamare è 800948085 sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Il servizio è gratuito e rivolto alle persone anziane, alle persone inferme o ammalate e a quelle che devono osservare periodi di isolamento domiciliare o quarantena residenti nel territorio comunale che non hanno disponibilità di famigliari o altra assistenza.

Il servizio di acquisto e consegna verrà effettuato al domicilio da volontari delle Pubbliche assistenze in divisa dotati di guanti e mascherina, con il supporto dii volontari dell'Auser Spi Romito Magra.

Per le piccole incombenze quotidiane (pagamento bollettini postali, ritiro posta e pacchi, ritiro ricette e medicinali, aiuto nella vita quotidiana e nel disbrigo di pratiche amministrative) è attivo il servizio di "Maggiordomo di quartiere"

La richiesta di spesa o farmaci sarà svolta dai volontari esclusivamente presso supermercati, esercizi commerciali e farmacie del territorio comunale.

Per motivi precauzionali la consegna della borsa della spesa avverrà sull'uscio della porta d'ingresso dell'abitazione. Il solo costo della merce, dietro presentazione dello scontrino da parte del volontario, è a carico del richiedente, seguendo le indicazioni che verranno date dal numero verde. Il servizio di consegna è invece gratuito.