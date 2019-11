Arcola, area prelievi Avis più grande nella nuova sede

Sarzana - Val di Magra - Nel 2009 la sezione arcolana dell’Avis aveva inaugurato una moderna unità di prelievo nella sede di via Valentini, sabato 13 novembre, a distanza di dieci anni arriva un nuovo e importante traguardo con il taglio del nastro per la rinnovata e ampliata sala di unità raccolta sangue, sempre nella sede sociale di via Valentini, uno spazio più ampio destinato sia al ricevimento, che ai colloqui e alle periodiche visite di controllo con il medico e una sala prelievi moderna e attrezzata con ben tre postazioni di donazione. L’appuntamento è fissato per le 11.30 per la benedizione e inaugurazione alla presenza delle autorità religiose e civili e di tutte le consorelle, al termine è previsto un buffet. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Domenica 17 novembre la sala diventerà operativa a tutti gli effetti, dalle ore 8 alle 10.30 infatti verranno effettuati i prelievi nella nuova sede.