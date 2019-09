Architetti, nel Comune di Vezzano un tirocinio che esonera dalla prova pratica

Sarzana - Val di Magra - Presso l’ufficio tecnico del Comune di Vezzano Ligure gli architetti neo laureati che devono ancora sostenere l’esame di Stato, grazie ad una Convenzione quadro stipulata fra l’Ordine degli Architetti della Spezia e il Dipartimento di Architettura dell’Universita’ di Firenze, alla quale l’Amministrazione Comunale ha già aderito con proprio provvedimento deliberativo, possono svolgere un tirocinio professionale con conseguente esonero della prova pratica dell’esame di Stato per l’Abilitazione alla professione e l’iscrizione all’Albo degli Architetti.



Per chi volesse intraprendere la professione di Architetto nel campo della progettazione, ma anche nell’ambito di una possibile carriera all’interno dei un ente pubblico, si tratta sicuramente di una buona opportunità per confrontarsi con il settore dell’edilizia, dell’urbanistica e della pianificazione territoriale e per mettere in pratica quanto finora acquisito sui testi universitari, oltre che di un’ottima palestra per fare la necessaria esperienza in merito a procedimenti complessi come quelli finalizzati al rilascio di un permesso di costruire o di una autorizzazione paesaggistica e di un primo lasciapassare per poter superare l’esame di stato che risulta molto selettivo. Il tirocinio avrà una durata di 900 ore e sarà coperto da idonea assicurazione.



Chi fosse interessato può consultare la sezione notizie del sito comunale e per maggiori dettagli può rivolgersi in orario d’ufficio alla sig.ra Roberta Poghettini (tel. 0187 993104) o direttamente al Responsabile dell’Area Urbanistica Arch. Roberto Bologna (tel. 0187 993109)