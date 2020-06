Apre il bypass della Ripa, entro una settimana via tutti i semafori

Sarzana - Val di Magra - Sarà aperto alle 17.00 di domani il nuovo bypass della Ripa che consentirà di decongestionare il traffico in uno dei punti più critici di tutta la provincia. L'opera provvisoria, realizzata in un mese, è infatti la prosecuzione dell'intervento di messa in sicurezza che sarà completato in un anno. Permetterà inoltre di eliminare - già da domani - la regolazione semaforica della viabilità, con l'eccezione dei giorni che andranno da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno, quando ne sarà installato uno lato Bottagna attivo dalle 9.30 alle 16.30 (fuori dagli orari di punta) per consentire l'allestimento del cantiere in tutta sicurezza.



"Il bypass a doppio senso di circolazione ci accompagnerà fino alla completa messa in sicurezza dell'arteria - ha spiegato stamani l'assessore regionale GIacomo Giampedrone durante il sopralluogo - a partire da giovedì spariranno anche i semafori e le eventuali operazioni in futuro saranno gestite con movieri temporanei. Ringrazio la ditta e tutti coloro che hanno lavorato in modo egregio fino a qui, consentendoci di iniziare a lavorare su secondo e terzo lotto. Stiamo ragionando di non chiudere in automatico la strada con l'allerta rossa - ha aggiunto - mentre, per quanto riguarda il pluviometro, faremo il possibile per arrivare a settembre nelle condizioni di poter alzare il livello (oggi a 17mm) con l'obiettivo di toglierlo appena possibile. Dopo il crollo di Albiano questo tratto ha assunto un'importanza ancora maggiore".

Giampedrone ha inoltre ringraziato per la collaborazione anche il Parco di Montemarcello Magra Vara con in quale, al termine dei lavori, si discuterà della dismissione del bypass. "Mi unisco ai ringraziamenti a tutta l'impresa impegnata nei lavori - ha sottolineato il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini - raramente si riesce ad arrivare in anticipo alla realizzazione di un'opera come questa, espressione di eccellenza e flessibilità anche nella modifica del progetto iniziale necessaria dopo il crollo di Albiano. Riusciremo a dare riscontro rapido alle esigenze di chi ogni giorno percorre questo tratto".

Soddisfatto infine anche il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni: "Quello di domani sarà un momento importante per il nostro territorio, ma è fondamentale che si faccia una scelta rapida e definitiva anche per le rampe della A12 per quanto riguarda Albiano, perché Fornola e Bottagna sono prese d'assalto. Mi auguro che possano esserci altre collaborazioni positive come questa, portata avanti da enti di colori politici diversi".