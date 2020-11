Approvato il progetto per la sistemazione delle frane di Falcinello

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo per la definitiva sistemazione e messa in sicurezza delle frane 8-9-10 lungo la via che conduce alla frazione collinare di Falcinello. Un intervento complessivo da 320mila euro, investiti dall'Amministrazione Ponzanelli anche grazie al cofinanziamento regionale dedicato, grazie al quale ora IRE (Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia) che opera in qualità di stazione appaltante per conto del Comune di Sarzana, potrà attivare le procedere per la gara e l'affidamento dei lavori.



Nel tempo infatti le frane, che ostruiscono la strada addirittura dal 2012 quando un violento nubifragio causò il cedimento di un intero versante della collina di Falcinello, hanno creato non pochi disagi e difficoltà ai cittadini della zona sia in termini di fruibilità che di sicurezza.

Il progetto preliminare di intervento risale addirittura al luglio 2016, quando il Comune approvò il progetto relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada Sarzana - Falcinello inerente la sistemazione di alcuni dissesti franosi presenti sulla strada comunale che conduce alla frazione". Da allora l'iter si è arenato fino a quando, lo scorso anno, l'Amministrazione Ponzanelli ha impresso una decisa accelerazione della realizzazione dell'opera pubblica, varando il progetto definitivo e commissionando la relazione dell'esecutivo e successivamente delle procedura di gara alla stazione appaltante.

Oggi come detto arriva il via libera al progetto esecutivo e tutto è pronto per procedere all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori e l'apertura dei cantieri.

"Un intervento che i cittadini di Falcinello aspettavano da troppo tempo – hanno detto il sindaco Cristina Ponzanelli e l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi – e che ora finalmente il Comune potrà attuare nella sua splendida frazione, che merita l'attenzione che negli anni scorsi non ha mai ricevuto. Nei prossimi giorni il paese sarà interessato anche dagli interventi di asfaltatura, anche questi richiesti da anni. Falcinello meritava da troppo tempo le risposte che finalmente sta ricevendo”.





(immagine di archivio)