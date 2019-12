Approvato il progetto per la nuova rotonda fra Via Cisa e Via Pecorina

Sarzana - Val di Magra - In via Pecorina proseguono a buon ritmo i lavori per la riqualificazione dell'area dove nascerà la media struttura di vendita alimentare di Unionfrutta Srl che come noto realizzerà, oltre a parcheggi e un'area verde, anche la nuova rotatoria su via Cisa. Un'opera che dopo diversi passaggi, anche discussi, in commissioni e consiglio comunale è giunta al via libera finale con la positiva conclusione del procedimento Suap, del 12 dicembre, contenente tutti i pareri positivi di Regione Liguria, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Polizia Municipale e Servizio Urbanistica.

Questa mattina il responsabile dell'area tecnica Luigi Guerrera ha invece firmato l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo della rotatoria stradale che avrà l'obiettivo di snellire l'accesso all'area di via Pecorina e la viabilità su uno dei nodi più trafficati di Sarzana con la vicina Variante. L'infrastruttura avrà ovviamente marciapiedi per i pedoni, piani inclinati per consentire la percorribilità ai disabili, attraversamenti pedonali protetti, nuova segnaletica e impianto di illuminazione. L'importo previsto in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria – a carico di Unionfrutta - è complessivamente di 498mila euro, dei quali 466mila previsti per la rotatoria e le opere connesse e i restanti 32mila per l'area vedere attrezzata ad uso pubblico.