Approvato il progetto esecutivo del Ponte della Budella

Sarzana - Val di Magra - Per Sarzana il 2020 doveva essere l'anno dei cantieri e dell'avvio di alcuni interventi molto attesi come la nuova viabilità e la rotatoria di via Paradiso, il ponte e la passerella ciclopedonale sul Calcandola e la piscina di Santa Caterina (QUI). L'emergenza coronavirus e l'aggiornamento del quadro economico richiesto da Ire, ha però dilatato inevitabilmente anche i tempi procedurali che hanno fatto slittare anche l'inizio dei lavori per la riqualificazione del ponte della Budella, previsto dalla giunta in aprile, con il completamento degli interventi fra maggio e l'estate (QUI)

L'approvazione del progetto esecutivo (realizzato da Itec Engineering) da parte della giunta Ponzanelli è invece arrivata solo nei giorni scorsi (20 aprile), con un quadro complessivo dei costi complessivi pari a 188mila euro (182mila dei quali da contributo regionale e i restanti 6000 del Comune) da una stima iniziale di ottantamila.



L'intervento consentirà di eliminare il limite al transito di veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e consisterà nell'asportazione delle parti ammalorate, trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura esposti, adeguamento delle sezioni dei pilatri e delle travi tramite cerchiatura con angolari in acciaio, risanamento del piano carrabile per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, predisposizione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e infine ripristino delle barriere stradali e nuova segnaletica.

La necessità di un intervento di riqualificazione della struttura nella periferia di Sarzana, era emersa nell'agosto 2018 quando il ponte era stato chiuso dopo una verifica dei Vigili del Fuoco.