Approvato il bilancio del Canale Lunense, il 31 luglio il nuovo presidente

Sarzana - Val di Magra - “Con l’approvazione del consuntivo 2018 ieri sera si è concluso di fatto il lavoro dell’amministrazione consortile uscente”. Così Massimo Morachioli, ormai ex presidente del Consorzio di Bonifica e di irrigazione del Canale Lunense che a breve provvederà a conferire i nuovi incarichi. “E’ stato infatti convocato per il 31 luglio - spiega - il nuovo Consiglio del Consorzio che dovrà procedere nell’ordine all’elezione del nuovo Presidente, del Vice Presidente e della deputazione Amministrativa. Tutto questo dopo otto mesi dalle elezioni regolarmente svoltesi in data 1° Dicembre 2018. Il ritardo, come è noto, è dovuto ai numerosi ricorsi (otto) volti all’annullamento delle elezioni che sono stati definitivamente respinti ed archiviati dalla Regione Liguria, in data 24 marzo, per mancanza di legittimazione ad agire da parte dei proponenti”.



“Tuttavia - sottolinea Morachioli - sono dovuti passare ulteriori quattro mesi per l’archiviazione definitiva per un procedimento avviato dalla regione Liguria per l’annullamento di una delibera consortile sempre inerente le procedure elettorali (esclusione/riammissione di candidati nelle liste elettorali). Con orgoglio posso affermare di aver concluso il mandato conferitomi dai consorziati e dal consiglio nel 2013 nel migliore dei modi, difendendo l’autonomia del Consorzio, principio fondativo dei consorzi di bonifica, messo a dura prova anche dalla modifica fatta dalla regione in data 41/79, oltretutto in corso di “contenzioso”. Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio e alla nuova Deputazione e al nuovo Presidente. Ringrazio il personale che in questi anni mi ha seguito nell’opera di ammodernamento del consorzio. Un ringraziamento particolare al direttore Corrado Cozzani, ai Geometri Pastine e Montani, alle impiegate dell’Ufficio amministrativo Chiara Baria e Nicoletta Pedrazzi. Un ringraziamento al Consiglio - conclude - in particolare a Daniela Menini, Federica Cozzani e Marco Boragno, alla deputazione che, all’unanimità, ha sempre approvato le delibere che ho loro proposto. Possiamo essere orgogliosi del lavoro fatto”.