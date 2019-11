Appello del Circolo Pertini: "Giustizia per Hevrin Xelef"

Sarzana - Val di Magra - Il circolo culturale Pertini di Sarzana in queste ore ha lanciato un appello ad istituzioni, organizzazioni politiche, sociali e culturali, affinché “si adoperino unitariamente per far si che la Corte Penale internazionale dell'Aja si attivi per l'individuazione, la denuncia e la punizione degli assassini della leader curda Hevrin Xelef, uccisa il 12 ottobre 2019 nel corso del conflitto turco-curdo-siriano, da parte di sgherri Jihadisti o mercenari filo-turchi presenti nella Siria del Nord. Con lei – scrive il Circolo – si è voluto colpire una leader politica dei curdi siriani del Rojava, dove è nata un'interessante esperienza di autogoverno democratico e laico caratterizzata da una parità di genere comprovata dallo sdoppiamento di ogni carica pubblica tra un maschio ed una donna donna, e da valori di tolleranza e convivenza tra etnie diverse: evidentemente quelle idee avanzate di autonomia, non violenza e progresso civile non dovevano attecchire nel Medio Oriente e nel mondo islamico”.

“L'istituzione del Tribunale Internazionale per Hevrin Xelef – conclude il presidente del Circolo Nicola Caprioni – oltre a corrispondere ad un'evidente esigenza di giustizia, deve servire a comunicare al popolo curdo che non è più solo. Adoperiamoci perché i suoi assassini vengano assicurati ad una Corte di giustizia e sottoposti ad un giusto processo”.