Api al mare, uno sciame su un lettino a Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - Non capita tutti i giorni di imbattersi in uno sciame d'api, ma è ancora più raro trovarselo in spiaggia a pochi metri dal mare. Eppure oggi è capitato al bagno Arcobaleno di Fiumaretta dove migliaia di api si sono adagiate sullo schienale di un lettino attirando la comprensibile curiosità di bagnanti e personale dello stabilimento, che hanno subito provveduto a chiamare un apicoltore per la rimozione dei preziosi animali e il loro spostamento in un luogo più adatto.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook “OSQ” (Oggi sono qui) che raccoglie le immagini di quasi quattromila utenti della nostra provincia e non.