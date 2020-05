Aperture libere per i servizi alla persona e suolo pubblico gratuito, Vezzano sostiene la ripresa

Sarzana - Val di Magra - Orari e giorni liberalizzati (cioè sarà possibile regolarsi senza restrizioni) per le attività di servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti, e ulteriori (o nuove, per chi non ne avesse) porzioni di suolo pubblico gratis alle attività di somministrazione fino al 31 ottobre, come permesso dal Decreto rilancio. Queste i due provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale di Vezzano, su indicazione dell'assessore alle attività produttive Sabrina Flotta, per sostenere la ripresa in questo difficile momento che segue la fase più difficile della pandemia da coronavirus. Palazzo civico ha inviato una mail informativa alle attività dei servizi alla persona e con altra comunicazione ha invitato bar, ristoranti e simili a rivolgersi al Suap per eventuali richieste di suolo pubblico. “Ques'ultima possibilità nei prossimi giorni sarà allargata anche alle attività del comparto turistico ricettivo”, spiega l'assessore Flotta.