Apertura straordinaria per l'isola ecologica di Castelnuovo

per il conferimento di sfalci e potature

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo Magra avvisa che nei giorni 22, 24, 27 e 29 aprile l'Isola ecologica di Via Carbone effettuerà apertura straordinaria dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Il conferimento potrà avvenire esclusivamente su prenotazione, contattando il numero verde 800 487711.

L'accesso sarà consentito solamente alle utenze domestiche residenti nel comune di Castelnuovo Magra.

Il servizio sarà limitato esclusivamente al conferimento del rifiuto vegetale (sfalci e potature). La quantità massima consentita per conferimento è di 10 sacchi e/o fascine per un totale di volume di circa 250 litri (equivalente a 10 sacchi da 25 litri ciascuno).